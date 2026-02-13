Nou milions d’euros dels Fons FEDER per a la millora d’infraestructures climàtiques a Alzira

Alzira ha aprovat l’Agenda Urbana de Reconstrucció “Alzira i l’aigua, una simbiosi resilient” i el Pla d’Actuació Integral “Alzira infraestructura climàtica urbana blava i verda”.
L’Ajuntament rebrà nou milions de fons europeus FEDER per actuar en la reconstrucció de la ciutat, una convocatòria que exigia elaborar i presentar Plans d’Actuació Integrats, que s’havien d’emmarcar en un document estratègic més ampli concebut com l’Agenda Urbana.
Una vintena de projectes, finançats al 95% pels fons FEDER, que es divideixen en diversos eixos estratègics per fer d’Alzira una ciutat més preparada i adaptada davant possibles riscos climàtics.
Entre les actuacions amb major dotació econòmica, 500.000€, destaca la sensorització dels espais del terme i la implementació d’aplicacions digitals per a millorar la presa de decisions i els avisos a la població davant de situacions de risc.
Altra de les inversions previstes, amb un pressupost de prop de tres milions d’euros, és fer una infraestructura perimetral que recupere aigües per a derivar-les al canal interceptor i evitar la inundació de les zones més baixes de la ciutat. Així també es vol ampliar el Barranc de la Casella a l’altura de les comportes dels canals interceptors, per augmentar la velocitat de desguàs, el projecte més important per a Domínguez.
Es destinaran dos milions d’euros per a restauració i adaptació de l’Hort de Redal amb un bosc de ribera que actue de zona de laminació del riu; i finalment una inversió de tres milions per redibuixar la ciutat amb noves zones verdes que aniran destinades a crear el que s’ha anomentat espai públic esponja.