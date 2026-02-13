Torrent consolida el seu paper com a capital del debat citrícola amb les XLVII Jornades de Cítrics

La PAC i la competitivitat del sector centren l’última sessió amb la presència de l’alcaldessa
La Fundació Caixa Rural Torrent reforça el seu compromís amb la innovació i el futur del camp valencià
Torrent ha tornat a situar-se en el centre del debat agrari valencià amb la celebració de les 47 Jornades de Cítrics, organitzades per la Fundació Caixa Rural Torrent. Durant tres dies, tècnics, investigadors i professionals del sector han analitzat els principals reptes de la citricultura valenciana.
L’última sessió, dedicada a la situació actual del sector i a les novetats de la Política Agrària Comuna (PAC), ha estat impartida per Ignacio Atance, director del Servei d’Estudis de la Fundació Grup Cajamar, qui ha abordat la necessitat d’adaptació estructural, la integració del sector i els desafiaments derivats del nou Pla Estratègic de la PAC.
L’acte de clausura ha comptat amb la intervenció de l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, qui ha destacat que la citricultura valenciana “no es resigna, es transforma, es forma i es reinventa”, i ha defensat la planificació estratègica i la cooperació com a claus per a garantir la competitivitat.
Folgado també ha posat en valor el paper històric del camp en el municipi i ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament amb el sector agrari, assenyalant que el desenvolupament urbà i l’agrari són complementaris i essencials per al futur sostenible del territori.
Les jornades han estat organitzades per la Fundació Caixa Rural Torrent amb la col·laboració de diferents entitats del sector agroalimentari, i es completaran amb un viatge professional a Tarragona el pròxim mes de març.