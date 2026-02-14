L’Arxiu Municipal d’Alzira inicia l’Any Jaume I amb visites escolars i un cicle de conferències

El 750 aniversari de la mort del monarca marca la programació cultural de 2026
Nou conferències i una exposició especial aproparan la figura del rei a la ciutadania
Ajuntament d’Alzira, a través de l’Arxiu Municipal d’Alzira, inicia este mes de febrer les activitats commemoratives de l’Any Jaume I, una programació que s’estendrà al llarg de tot 2026 per a recordar el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
Entre les primeres iniciatives destaquen les visites escolars dirigides a alumnat de secundària, que començaran el pròxim 25 de febrer. L’objectiu és apropar als joves el funcionament de l’Arxiu i el valor de la documentació històrica que conserva, especialment en relació amb la figura del monarca.
Amb motiu d’esta commemoració, es reobrirà la sala d’exposicions amb la mostra “Alzira, casa de reis”, que inclou les exposicions Jaume I, rei dels valencians i Una mirada al passat: les reines oblidades de València, així com una selecció de peces de la Federació de Comparses i Filaes d’Alzira. L’exposició podrà visitar-se fins al mes de maig, de dilluns a divendres, d’11 a 13 hores.
El regidor de Patrimoni Històric, Xavier Pérez, ha destacat que “l’Arxiu és un espai viu i a disposició de la ciutadania”, i ha animat centres educatius, col·lectius i associacions a participar en les activitats programades.
Paral·lelament, este mes també s’inicia el cicle de conferències “Els documents d’un rei”, que comptarà amb nou ponències mensuals a càrrec d’especialistes. La primera sessió tindrà lloc el 26 de febrer a les 18.30 hores amb la conferència Un tresor documental: el Llibre de privilegis de l’Arxiu Municipal d’Alzira, impartida per Josepa Cortés, centrada en l’Aureum Opus, un dels documents més rellevants conservats a la ciutat.
Les conferències se celebraran un dijous al mes, amb entrada lliure fins a completar aforament. Des de l’Ajuntament s’ha subratllat que esta programació representa una oportunitat única per a conéixer millor la història d’Alzira i el llegat de Jaume I.