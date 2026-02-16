Acampada a les portes d’una immobiliària alzirenya per aconseguir vivenda de protecció pública

Persones acampades al carrer des del dissabte per aconseguir una de les 123 vivendes de protecció pública que un empresari valencià ha impulsat a Alzira.
Eixe és l’escenari a les portes de la immobiliària José Martí, que inicia este dimarts la prereserva per orde d’arribada.
La promotora valenciana Iferga va anunciar la passada setmana la primera fase del residencial Verge de la Murta, un projecte a 4 anys vista que contempla la construcció de 440 vivendes en tres blocs per completar la semicircumferència al voltant de la plaça de Cartonatges Suñer, als peus de la Muntanyeta. Este projecte, iniciat per Salvador Vila, va quedar paralitzat per la crisi del 2008.
La previsió és començar amb la primera fase en els pròxims mesos, dins d’un pla que pretén ampliar l’oferta de vivenda protegida al municipi.