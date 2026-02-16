Almussafes celebra el Dia dels Enamorats amb música en directe i aforament complet al Mercat Municipal

Gran acollida a Almussafes per al concert “Amor i Cinema a tres cordes”, celebrat este dissabte al Mercat Municipal coincidint amb Sant Valentí.
L’espai es va omplir per complet per a gaudir d’una proposta musical que va unir emoció i cinema a través de la música en directe.
Durant una hora, el Trio d’Archi va interpretar algunes de les bandes sonores més emblemàtiques del sèptim art, en un format íntim compost per violí, viola i violoncel.
El públic va respondre amb calidesa en una vetlada que va combinar cultura, comerç local i sentiment en un escenari poc habitual però amb gran atractiu.
Una iniciativa que torna a demostrar l’aposta d’Almussafes per acostar la música en directe a nous espais i públics.
El concert va penjar el cartell d’aforament complet i va convertir el Mercat Municipal en un auditori improvisat per a celebrar Sant Valentí.