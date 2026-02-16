Almussafes celebra Sant Valentí entre llibres

La Biblioteca Municipal d’Almussafes ha organitzat este Sant Valentí una original “cita a cegues amb un llibre”.
Quinze lectores i lectors, entre xiquets, dones i també algun home, s’han atrevit a triar una obra sense conéixer el seu títol ni l’autor, deixant-se portar únicament per la sorpresa.
Una iniciativa diferent per a fomentar la lectura i convertir el Dia dels Enamorats en una experiència cultural.
La proposta ha tingut una gran acollida i ha omplit la biblioteca d’il·lusió i curiositat.
Ara només queda esperar que les participants i els participants s’enamoren de la història que han escollit… a cegues.
Una manera original de celebrar Sant Valentí que uneix cultura, emoció i foment de la lectura a Almussafes.