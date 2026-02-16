Benetússer posa en valor el paper de les dones en la Ciència amb una xarrada de la investigadora Alba Timón

Benetússer va commemorar la passada setmana el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència amb la xarrada “Tocant el codi de la vida”, celebrada a l’Escola d’Adults del municipi.
La sessió va estar impartida per la investigadora Alba Timón i Gómez, del grup de Genòmica Translacional Humana de la Universitat de València i del CIBERER.
Amb un llenguatge pròxim i divulgatiu, les persones assistents van conéixer millor el funcionament de l’ADN, la transmissió dels gens i el procés de les infeccions. La jornada va incloure també una part pràctica amb l’extracció d’ADN d’un plàtan.
L’activitat, organitzada per la Regidoria d’Igualtat, s’emmarca dins de la programació del 11F per a visibilitzar el paper de les dones en la ciència i fomentar vocacions científiques.