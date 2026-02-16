Catalá lliura els XLIII Premis Literaris Ciutat de València

L’Ajuntament de València ha celebrat l’acte de lliurament dels 43é Premis Literaris Ciutat de València.
L’alcaldessa, María José Catalá, acompanyada pel regidor d’Acció Cultural, José Luis Moreno, ha presidit un acte que en esta edició ha reconegut el treball de huit autors i autores.
Els premis reconeixen obres literàries en les modalitats de narrativa, poesia, teatre, assaig i, des de l’edició anterior, també còmic. L’alcaldessa ha assegurat que, més enllà de ser un reconeixement individual, estos premis són també “una declaració col·lectiva”.
Els guanyadors dels premis han rebut, a més de la compensació en metàl·lic, que suma 82.000 euros en total, una escultura de l’autor valencià Miquel Navarro, trofeu acreditatiu dels Premis Ciutat de València. A més, les obres guanyadores seran publicades per set empreses editorials valencianes en un procés de coedició amb l’Ajuntament.