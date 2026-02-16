La Generalitat impulsa una campanya per a previndre la normalització de la pornografia entre adolescents

La vicepresidenta primera del Consell i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha presentat la campanya “Desnudos ante el porno”, inclosa en el Pla de Prevenció de l’Ús de la Pornografia entre Adolescents.
L’objectiu és evitar que els joves normalitzen actituds, rols i conductes que transmet la pornografia, i fomentar una educació afectivosexual basada en la igualtat, el respecte mutu i el consentiment.
La iniciativa arranca este mes de febrer amb tallers en centres educatius, accions de sensibilització i continguts específics en xarxes socials. Es distribuirà cartelleria en 715 instituts de la Comunitat Valenciana i es realitzaran 20 sessions formatives dirigides a alumnat d’ESO.
Segons ha explicat Camarero, la pornografia no és un contingut neutre i pot influir en les expectatives, creences i percepció de les relacions, per això la campanya aposta per oferir informació i eines perquè els adolescents desenvolupen criteri propi.
Esta acció dona continuïtat al pla iniciat en 2025 dins de l’estratègia autonòmica de prevenció i educació sexual digital.
La Generalitat reforça així la seua aposta per una educació afectivosexual responsable, adaptada a la realitat dels joves i orientada a promoure relacions basades en el respecte i la igualtat.