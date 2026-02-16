La Mancomunitat de l’Horta Sud agraeix la donació d’Ángel Pardo al centre ocupacional 9 d’Octubre de Catarroja

El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, ha agraït públicament la donació de 5.000 euros realitzada pel coach Ángel Pardo al centre ocupacional 9 d’Octubre de Catarroja.
La donació correspon als beneficis de la venda del seu llibre, La lección del 1.000.000 €, destinats al centre, que es va veure afectat per la DANA.
Durant l’acte, Cabanes, acompanyat per la presidenta del centre, Rosa Jorge, ha fet entrega a Pardo de la làmina solidària “Gratitud”, com a mostra de reconeixement pel seu compromís.
El centre ocupacional 9 d’Octubre és propietat de la Mancomunitat i està gestionat per la Fundación Reina Sofía.
Un gest solidari que contribuirà a reforçar la tasca social que es desenvolupa en este recurs de l’Horta Sud.