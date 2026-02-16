LA UNIÓ i AVA estimen pèrdues de 30 milions d’euros al camp valencià pels temporals de vent

La Unió Llauradora estima que els 25 dies seguits de temporals amb vent, alguns amb especial força, han provocat unes pèrdues superiors als 26 milions d’euros en el camp de la Comunitat Valenciana.
A eixa quantitat cal sumar les pèrdues indirectes o les ocasionades en infraestructures agràries, sobretot en hivernacles desfets pel vent.
S’estan rebent comunicats de sinistre d’assegurances per danys directes en collita, branquejat o colps de fruita, que afecten la comercialització en fresc. LA UNIÓ sol·licitarà a Agroseguro que agilitze les peritacions de les parcel·les afectades per garantir indemnitzacions.
Per la seua banda, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha calculat pèrdues de més de 30 milions d’euros en el sector agrari de València i Castelló, amb afeccions superiors al 50% en camps de mandarines i taronges. També es detecten danys en branques i troncs, caiguda d’arbres, arrencada d’empelts i desperfectes en hivernacles.
A més, preocupa el vent sec de ponent pels possibles efectes sobre hortalisses de temporada i futura floració de cultius llenyosos. Davant el risc de robatoris de taronges caigudes, es sol·licita reforçar la vigilància i exigir documentació per garantir traçabilitat.