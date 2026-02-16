LA UNIÓ xifra en més de 26 milions d’euros les pèrdues al camp valencià per temporals amb vent fort

Cítrics, alvocat i hortalisses, els cultius més afectats
Hivernacles i infraestructures agrícoles pateixen danys importants
16 de febrer de 2026. L’LA UNIÓ Llauradora ha estimat que els 25 dies seguits de temporals amb vent fort han provocat pèrdues directes superiors als 26 milions d’euros en la Comunitat Valenciana, a causa de danys en collites com cítrics, alvocat i hortalisses, així com importants desperfectes en hivernacles i infraestructures agrícoles.
Els cítrics pendents de recol·lecció han patit tant la caiguda directa del fruit com el ramejat, amb marques a la pell i, en alguns casos, defoliació de fulles. Les varietats més sensibles al vent, com mandarines Ortanique i Nadorcott i taronges València Late i Lane Late, han estat especialment afectades. El ramejat afecta la comercialització en fresc, augmentant el rebuig en magatzem i derivant partides a indústria, amb minvament significatiu per als llauradors, segons Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.
La collita d’alvocat Lamb Hass també es veu afectada just al començament de la recol·lecció, mentre que hortalisses com carxofes, coliflors, encisam i endívies, així com els hivernacles i cobertes de cultiu de kiwi, han patit danys importants. El vent ha retardat la recol·lecció de xufa i la sembra d’algunes hortalisses i ha afectat la floració dels fruiters per falta d’hores fred, amb possible impacte en la pròxima campanya.
A més, s’han produït desperfectes en estructures agrícoles, tanques, plaques solars en comunitats de regants i camins rurals bloquejats per caiguda d’arbres, afectant també la capacitat de generació energètica en pous.
LA UNIÓ ha indicat que els danys estan coberts per l’actual sistema d’assegurances agràries i sol·licitarà a Agroseguro agilitzar les peritacions perquè els llauradors cobren indemnitzacions. També reclamarà a la Generalitat la concessió de ajudes directes, condonació d’IBI, bonificacions i ajornaments en quotes de Seguretat Social i reducció de l’índex de rendiment net en l’IRPF, així com línies de crèdit preferencials per als afectats.