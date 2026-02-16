L’Hospital Universitari de la Ribera reduïx un 5,49% les seues emissions de gasos d’efecte d’hivernacle

Renova l’acreditació amb la norma ISO 14064-1:2019, un dels estàndards més exigents
L’ús d’energia 100% renovable i la millora d’eficiència impulsen la reducció
Alzira (16.02.26). L’Hospital Universitari de la Ribera ha reduït en un 5,49% les seues emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) durant 2024, últim exercici avaluat. En concret, el centre ha passat de registrar 12.962 tones de GEI en 2023 a 12.251 tones en 2024, segons la certificació recentment validada per una empresa externa acreditada.
Esta disminució queda reflectida en la renovació de l’acreditació de la seua petjada de carboni conforme a la norma internacional ISO 14064-1:2019, un dels estàndards més estrictes per al càlcul i verificació d’emissions. Amb esta renovació, l’hospital es consolida com un dels pocs hospitals públics d’Espanya amb esta certificació en la seua versió més actual, que ha obtingut de manera consecutiva durant els últims cinc anys.
La certificació ha sigut validada per l’ICQD, que ha destacat el rigor en el càlcul desglossat de les emissions totals, la realització periòdica d’auditories internes i externes i l’establiment anual d’objectius de reducció. L’entitat certificadora ha valorat especialment l’amplitud de l’inventari d’emissions, la qualitat en la gestió de dades i el càlcul d’incertesa, que reforcen la fiabilitat dels resultats.
La norma ISO 14064-1:2019 amplia a cinc les categories per al càlcul d’emissions directes i indirectes, incloent-hi no sols els consums energètics habituals, sinó també les emissions derivades del transport de professionals, usuaris i ambulàncies, així com dels productes i servicis vinculats a l’activitat sanitària. L’hospital comptabilitza emissions associades a electricitat, gas natural, combustibles, sistemes de refrigeració, gasos anestèsics i medicinals, així com a subministraments com productes farmacèutics, tèxtils, paper, neteja, seguretat o gestió de residus.
Mesures per a avançar cap a un model sanitari més sostenible
Segons ha explicat la responsable de sostenibilitat del Departament de Salut de la Ribera, Teresa Arnau, “el càlcul de la petjada de carboni és un indicador clau per a identificar i millorar els impactes mediambientals i avançar cap a una organització més sostenible”.
En els últims anys, el centre ha impulsat campanyes internes de conscienciació sobre consum energètic, ha renovat equips per altres més eficients —com refrigeradores menys contaminants i respiradors quirúrgics de baix consum— i ha optimitzat processos energètics. A més, el subministrament elèctric de l’hospital procedix actualment al 100% de fonts renovables, principalment eòlica i solar, fet que contribuïx de manera decisiva a reduir el seu impacte ambiental.
Per la seua banda, la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Rosabel Ribes, ha subratllat que els centres sanitaris han de ser proactius en la lluita contra el canvi climàtic, i ha reafirmat el compromís de continuar impulsant noves accions per a reduir la petjada de carboni i consolidar un model sanitari més sostenible.