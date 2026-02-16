Més de 300 persones majors han participat en el Ball de Sant Valentí de Torrent

Més de 300 persones majors de Torrent han participat este cap de setmana en el tradicional Ball de Sant Valentí, celebrat al Centre Comercial Las Américas.
La cita, organitzada per l’Ajuntament, s’ha consolidat com un dels esdeveniments més esperats dins del calendari municipal per a les persones majors.
La vesprada ha estat amenitzada amb música en directe del Grup Papallona, una xocolatà tradicional i diverses sorpreses, en un ambient festiu i de convivència.
L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha destacat el compromís municipal amb l’envelliment actiu i el benestar emocional de les persones majors.
Per la seua banda, el regidor de Serveis Socials, Arturo García, ha posat en valor la gran participació i ha assegurat que el consistori continuarà impulsant iniciatives que fomenten l’oci saludable i la socialització.
El Ball de Sant Valentí forma part del programa municipal d’envelliment actiu, amb activitats setmanals en diferents espais de la ciutat.
Una vesprada especial que ha tornat a demostrar que la il·lusió no té edat.