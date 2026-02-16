Pérez Llorca destaca el pragmatisme i la capacitat de gestió de Vicente Martínez Mus

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat la política directa i la vocació de servei públic del vicepresident tercer del Consell, Vicente Martínez Mus.
Les declaracions s’han produït durant la presentació de la seua ponència en un desdejuni informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, on el cap del Consell ha repassat la trajectòria política i professional de Martínez Mus.
Pérez Llorca ha posat en valor el seu recorregut des dels inicis com a regidor i alcalde de Xilxes, el seu pas pel Senat i la seua arribada a la Generalitat, destacant el seu pragmatisme, capacitat d’escolta i voluntat de resoldre problemes amb sentit comú, fugint de la polarització.
Segons el president, es tracta d’un perfil treballador, eficaç i constant en la gestió pública.
Un acte que ha servit per a reforçar el perfil gestor del vicepresident tercer i posar en valor la seua trajectòria dins del Consell.