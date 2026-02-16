Pérez Llorca destaca la política directa i el servei públic de Vicente Martínez Mus

Un recorregut polític des de Xilxes fins a la Generalitat
Pragmatisme, capacitat d’escolta i resolució de problemes
València, 16/02/2026. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha posat en valor la política directa, la vocació de servei públic i la capacitat de resolució de problemes del vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus.
Durant la presentació de la ponència de Martínez Mus en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Pérez Llorca ha repassat la trajectòria política del conseller, que va començar com a concejale i alcalde de Xilxes, continuà com a senador i ponent de diverses lleis, com la modificació de la Llei 22/1998 de Costes, i arribà a la Generalitat en 2023 com a director general de Costes, Ports i Aeroports, posteriorment conseller i finalment vicepresident tercer per a la reconstrucció.
El president ha ressaltat que Martínez Mus és un polític pragmàtic, treballador, fiable i eficaç, que evita la polarització, escolta la ciutadania i ofereix solucions amb sentit comú. Segons Pérez Llorca, és un exemple de planificació, esforç i constància, destacant la seua manera directa de fer política i de centrar-se en el que realment aporta valor a la societat.