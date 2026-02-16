Quart de Poblet dona la benvinguda als bebés nascuts este gener al municipi

Quart de Poblet ha donat la benvinguda als bebés nascuts este mes de gener al municipi amb el tradicional kit de benvinguda.

Salma, Sofía, Adriana, Clara, Eiden i Massimo són alguns dels xicotets veïns i veïnes que ja han rebut este detall municipal, pensat per a acompanyar les famílies en esta primera etapa de vida.

El kit, destinat a tots els bebés nascuts en 2026 i empadronats a la localitat, inclou productes del comerç local i elements simbòlics com un pitet amb el missatge “Soc molt de Quart”, reforçant des del primer moment el vincle amb el municipi.

Esta iniciativa se suma a altres accions d’acollida impulsades per l’Ajuntament, com els kits de benvinguda a noves persones empadronades o les trobades “Nuevas raíces”, orientades a fomentar la integració i el sentiment de pertinença.

Un gest simbòlic amb el qual Quart de Poblet reafirma que cada nou veí i veïna és futur i esperança per al poble.

