València reforça la Unitat de Seguretat Viària de la Policia Local amb 34 nous agents amb moto

València incorpora 34 nous agents a la secció de motoristes de la Unitat de Seguretat Viària de la Policia Local,

Passa a comptar amb 71 efectius, millorant la rapidessa de resposta, especialment en zones amb alta densitat de trànsit.

La Secció de Motoristes assumeix, des de 2024, com a tasca principal l’atenció especialitzada als sinistres vials. Ha sigut redissenyada per a respondre amb major eficàcia i rapidesa, millorant la gestió inicial i garantint una intervenció més professionalitzada durant el torn de treball.

El reforç s’emmarca dins del Pla Vector 2026-2030 de l’Ajuntament, amb l’objectiu de reduir a la meitat els accidents mortals i greus, seguint les línies de la Direcció General de Trànsit i la seva Estratègia de Seguretat Viària 2030.

Una dotzena d’agents conformarà la nova secció que patrullarà els carrils bici en vehicles de mobilitat personal, amb previsió de començar abans de Falles.

