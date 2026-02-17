Addis Quartet guanya el XVI Concurs de Música de Cambra d’Alzira

La Casa de la Cultura d’Alzira ha acollit recentment la final del XVI Concurs de Música de Cambra, una cita consolidada que aposta per la promoció del talent jove.
Tres formacions havien estat seleccionades com a finalistes entre les onze propostes presentades: Kluster Quintet, Addis Quartet i Brisa da Camera, que van oferir un concert d’alt nivell artístic davant del públic assistent.
El primer premi ha recaigut en Addis Quartet, que obté diploma i un concert remunerat dins de la programació cultural municipal.
El premi del públic, decidit per votació dels assistents, ha estat per a Brisa da Camera.
El certamen està organitzat per l’Ajuntament d’Alzira, la Falla El Mercat i la Societat Musical d’Alzira, i arriba a la seua setzena edició, consolidant-se com una plataforma per a joves formacions de música de cambra.
Una nova edició marcada per la qualitat interpretativa i el suport del públic a una de les cites culturals destacades del calendari d’Alzira.