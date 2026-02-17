Alzira fomenta relacions sanes entre la joventut amb la campanya ‘Per un match amb el bon tracte’

Promoció de relacions afectives basades en igualtat i respecte
Activitats lúdiques als instituts per educar en el bon tracte
L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Unitat d’Igualtat de Serveis Socials, impulsa la campanya ‘Per un match amb el bon tracte’ amb motiu del 14 de febrer. L’objectiu és promoure relacions afectives saludables, basades en la igualtat, el respecte i la llibertat, especialment entre la joventut del municipi.
El nom de la campanya fa referència a l’expressió popular “fer match”, és a dir, quan dues persones senten atracció mútua i decideixen conéixer-se millor. La iniciativa convida a reflexionar sobre la necessitat que aquest match estiga fonamentat en el bon tracte i lliure de violència.
Com a activitat principal, s’ha organitzat un rosco de Pasapalabra amb definicions relacionades amb conceptes clau per construir relacions basades en els bons tractes. Aquesta activitat es desenvoluparà durant les dues primeres setmanes de febrer, durant l’hora del pati, en els diferents instituts de secundària de la ciutat, arribant directament als joves en el seu entorn quotidià.
La campanya també se centra en desmuntar els mites de l’amor romàntic, que sovint normalitzen conductes de control, gelosia o dependència emocional i poden derivar en relacions tòxiques i desiguals. Segons la Unitat d’Igualtat: “L’amor no fa mal. L’amor és respecte, empatia, llibertat, autonomia, confiança, diversió, plaer, corresponsabilitat, desig, comunicació, igualtat i afecte”.
L’Ajuntament recorda que les primeres relacions afectives són clau en la prevenció de la violència masclista i que les administracions públiques tenen l’obligació de prevenir-la abans que es produeixi. Amb aquesta campanya, Alzira reafirma el seu compromís amb la igualtat i l’educació afectiva basada en el respecte i la llibertat.