Benimodo acull les III Jornades del Sector del Caqui a la Ribera

La Casa de la Cultura de Benimodo ha estat l’espai escollit per a celebrar les III Jornades del Sector del Caqui, organitzades per La Unió Llauradora.
La inauguració ha comptat amb la participació de la Directora General de Producció Agrícola i Ramadera, Mª Àngels Ramón-Llin, que ha destacat que el 95% de la producció estatal del caqui es concentra a la Ribera i ha posat l’accent en l’aposta per la investigació.
Pel que fa a les ponències, Mateu Chilet, de Genesis Fresh, ha presentat la nova varietat protegida Ribera Sun. A continuació, Mariana Albertazzi, de l’IVIA, ha abordat estratègies de gestió integrada de mosca blanca. Finalment, César Monzó, també de l’IVIA, ha centrat la seua xarrada en la gestió de cotonets en caqui.
Les jornades han comptat amb gran participació i han servit de punt de trobada per als agricultors de la comarca.