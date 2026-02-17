Cullera impulsa el seu primer Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Un pas decisiu cap a una mobilitat més sostenible i segura
Participació ciutadana per definir el model de ciutat
L’Ajuntament de Cullera ha iniciat l’elaboració del seu primer Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), una eina estratègica que definirà el full de ruta en matèria de mobilitat per als pròxims anys. El document, finançat amb fons europeus Next Generation, té com a objectiu principal reduir l’ús del vehicle privat, fomentar la mobilitat activa i sostenible i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
El pla inclourà una anàlisi detallada de la situació actual de la mobilitat al municipi i establirà mesures concretes a curt i mitjà termini per potenciar el transport públic, millorar les infraestructures per a vianants i ciclistes, racionalitzar l’ús de l’espai públic i garantir una mobilitat accessible per a totes les persones. A més, es busca reduir les emissions contaminants, el soroll i la sinistralitat viària, reforçant així la seguretat i la cohesió social.
En el marc del procés d’elaboració, el consistori ha posat en marxa una consulta ciutadana anònima amb l’objectiu de conéixer els hàbits i necessitats de mobilitat dels veïns i veïnes. Aquesta participació serà clau per identificar les principals problemàtiques i definir solucions adaptades a la realitat de Cullera, consolidant el compromís municipal amb una ciutat més habitable, saludable i eficient.