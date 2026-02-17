L’Hospital de La Ribera homenatja 60 professionals jubilats

60 professionals jubilats reconeguts per la seua trajectòria al servei dels pacients
Un acte emotiu que celebra la dedicació i el llegat dels treballadors sanitaris
El Departament de Salut de la Ribera ha celebrat el tradicional homenatge als professionals jubilats, reconeixent enguany 60 professionals jubilats durant l’any 2025 per tota una vida al servei dels pacients.
El Departament ha aprofitat l’esdeveniment per a felicitar a cadascun dels professionals per aquesta nova etapa i els ha agraït la dedicació, el compromís i la professionalitat demostrades al llarg de la seua trajectòria. Una labor invaluable que formarà per sempre part de la història del Departament i que ha obert el camí per a les persones que continuen.
L’emotiu acte, celebrat a l’Hospital Universitari de La Ribera, ha estat clausurat per la directora general d’Atenció Hospitalària de la Conselleria de Sanitat, Ana Teijelo, qui ha destacat la contribució dels professionals jubilats a la sanitat pública, el seu llegat per a les futures generacions i l’esperit d’unió que han transmès al llarg de la seua trajectòria.
Els jubilats i jubilades han rebut un diploma i la jornada ha conclòs amb un dinar de germanor, acomiadant aquesta etapa en companyia de totes les persones amb qui l’han compartit.