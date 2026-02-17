Quart de Poblet aborda amb la CHJ el projecte d’adequació de l’Assut del Repartiment

Quart de Poblet i la CHJ treballen en la conservació de l’Assut del Repartiment
Un projecte per garantir el funcionament i la preservació del sistema hidràulic tradicional
L’Ajuntament de Quart de Poblet ha acollit una reunió de treball entre el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, i l’alcaldessa del municipi, Cristina Mora, per a explicar el projecte d’adequació i condicionament de les actuacions en l’Assut del Repartiment.
En la trobada també han participat el regidor d’Urbanisme Obert i Sostenible, Juanjo Susín, així com responsables tècnics de la Confederació i del consistori.
Durant la reunió s’han abordat les necessitats de conservació d’este element clau de l’entorn natural, una infraestructura fonamental en el repartiment d’aigües de reg cap a les séquies de la Vega de València.
El projecte pretén garantir el correcte funcionament i la preservació d’este punt estratègic del sistema hidràulic tradicional.
Una actuació orientada a reforçar la conservació d’una infraestructura essencial per al regadiu i l’equilibri ambiental de la comarca.