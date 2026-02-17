“València, Cap i Casal”, nou lema institucional de l’Ajuntament

“Cap i Casal”, un lema que reivindica la identitat i lideratge de la ciutat
L’Ajuntament estrena una tipografia pròpia i impulsa la projecció institucional
L’Ajuntament de València ha presentat el nou lema institucional que identificarà la ciutat a partir d’ara: “València, Cap i Casal”.
La presentació s’ha celebrat al Museu Històric Municipal de València, on l’alcaldessa, María José Catalá, ha destacat que el lema “va més enllà d’una simple construcció institucional” i representa una declaració d’identitat i de lideratge moral i real de la ciutat.
El disseny ha estat encarregat a l’empresa valenciana Síntesis y Acción, en coordinació amb els serveis municipals. El lema utilitza la tipografia exclusiva ‘Redoneta’, definida pels seus creadors com una lletra acollidora, clara i equilibrada.
El cronista oficial de la ciutat, Francisco Pérez Puche, ha recordat que l’expressió “Cap i Casal” té arrels històriques molt antigues i ja apareix en referències vinculades al Regne de València.
El consistori iniciarà en els pròxims dies la difusió del nou lema a través de materials institucionals que es distribuiran per diferents espais de la ciutat.
Amb este nou lema, l’Ajuntament reforça la projecció institucional de València, posant en valor la seua identitat històrica i el seu paper com a capital i referent del territori.