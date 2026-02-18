La Diputació de València aprova 50 milions d’euros per al Fons de Cooperació Municipal

46 milions per a municipis menors de 50.000 habitants i 4 milions per als grans municipis
El ple aprova també diverses mocions sobre seguretat ferroviària, igualtat, dependència i diversitat
La Diputació de València ha aprovat per unanimitat en el ple ordinari del dimarts una aportació de 50 milions d’euros al Fons de Cooperació Municipal, destinant 46 milions als municipis de menys de 50.000 habitants i 4 milions per a Sagunt, Paterna, Gandia, Torrent i València, amb 400.000 euros cadascun. Segons la diputada d’Hisenda, Laura Sáez, l’objectiu és que els municipis disposen de liquiditat el més prompte possible.
A més, s’ha aprovat una modificació pressupostària amb crèdits extraordinaris per a diferents projectes, com ara 850.000 euros per al barri de Sant Rafael d’Ontinyent, 600.000 euros per a festes de Falles i Moros i Cristians, 350.000 euros per a ajudes a la diversitat, i altres destinacions culturals, esportives i socials.
El ple també ha tractat diverses mocions sobre seguretat i infraestructures. Entre elles, destaca la demanda de dimissió del ministre de Transports per l’accident d’Ademuz i la necessitat de revisar les instal·lacions ferroviàries de la província. També s’han aprovat mocions per instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a condicionar el tram final del barranc entre Carlet i Alzira, i iniciatives de Compromís per fomentar la modernització energètica, la diversitat religiosa en serveis funeraris i l’exhumació de víctimes de la Guerra Civil.
Altres mocions aprovades inclouen la condemna de la transfòbia i els delictes d’odi, amb mesures de prevenció i suport als ajuntaments; la reafirmació del compromís amb la igualtat de gènere (8-M); i iniciatives de Vox per rebutjar la regularització extraordinària d’immigrants i millorar l’atenció a persones dependents.
Abans del ple ordinari, s’ha celebrat un ple extraordinari sol·licitat per PSPV-PSOE i Compromís sobre la reestructuració de l’àrea de Cultura. La moció ha decaigut amb els vots a favor de PP, Ens Uneix i Vox. Els portaveus de l’oposició han criticat la gestió de l’àrea i la manca de participació de la plantilla, mentre que el portaveu del PP, Reme Mazzolari, ha defensat la reestructuració com una mesura tècnica i institucional per garantir serveis als municipis.
El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha conclòs destacant que l’objectiu és fer de la Diputació una institució útil al servei dels pobles, canviant el que no funciona per oferir el millor servei possible als ajuntaments.