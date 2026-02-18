La Mancomunitat aborda els problemes de drenatge de la Pista de Silla i el projecte de parcs inundables

Jornada tècnica reuneix administracions i experts per coordinar solucions
Resolució del drenatge és clau per al desenvolupament sostenible de l’Horta Sud
La Mancomunitat de l’Horta Sud ha acollit una jornada tècnica centrada en els problemes de drenatge de la Pista de Silla i la seua afecció al projecte de parcs inundables, amb la col·laboració del Comissionat per a la Recuperació de la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Medi Ambient i Infraestructures.
La sessió ha estat conduïda pel president de la Mancomunitat, José Francisco Cabanes, i el vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus, i ha comptat amb la participació del comissionat per a la Recuperació, Raúl Mèrida; la secretària autonòmica de Medi Ambient, Sabina Galindo; el secretari autonòmic d’Infraestructures, Francisco Javier Sendra; la directora general de l’Aigua, Lourdes Pérez; i el director general de la EPSAR, José Aparicio.
Entre el públic assistent hi havia alcaldies, regidories, equips tècnics municipals, comunitats de regants i representants d’institucions i organitzacions vinculades al col·lector Oest.
Cabanes ha remarcat que: “L’Horta Sud porta anys arrossegant els problemes de drenatge de la Pista de Silla. No és possible executar el projecte de parcs inundables sense resoldre’l abans”.
La jornada ha servit per coordinar administracions i agents implicats davant un repte clau per a la seguretat hidràulica i el desenvolupament sostenible de la comarca.