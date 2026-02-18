La Mancomunitat Ribera Alta potencia les casetes guardabarreres del Camí Natural de l’Antic Trenet.

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha habilitat dos casetes guardabarreres del Camí Natural de l’Antic Trenet per a reforçar el valor patrimonial i turístic d’este recorregut.
Els espais s’han habilitat com a Centres de Visitants i compten amb nova cartelleria i una imatge renovada tant a l’interior com a l’exterior.
Les instal·lacions expliquen la història de l’antic trenet Carcaixent-Dénia, així com els principals atractius d’este itinerari de turisme natural i sostenible que recorre diferents municipis de la comarca.
Amb esta actuació, la Mancomunitat aposta per po
sar en valor el patrimoni ferroviari i impulsar un model de turisme respectuós amb l’entorn.
Una iniciativa que reforça la difusió històrica i turística del Camí Natural de l’Antic Trenet a la Ribera Alta.