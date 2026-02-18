L’Associació de Gent Major d’Alzira impulsa un conveni amb ALZICOOP per a beneficiar les persones majors

Descomptes especials en carburant i productes de subministrament
Més de 10.379 persones majors representen el 27% de la població d’Alzira
L’Associació de Gent Major d’Alzira ha mantingut una reunió de treball amb el president de ALZICOOP amb l’objectiu d’establir un conveni de col·laboració vinculat a la Targeta del Major d’Alzira. La proposta planteja oferir descomptes especials en l’estació de servici de la cooperativa, especialment en carburant, així com avantatges en altres productes del seu magatzem de subministrament.
La iniciativa ha sigut acollida amb una valoració molt positiva per part de la cooperativa, que ha destacat el seu abast social i el benefici directe per al col·lectiu de persones majors. Ambdues parts han acordat celebrar una pròxima reunió per a concretar els detalls i formalitzar el futur conveni.
Actualment, en Alzira resideixen més de 10.379 persones majors de 60 anys, xifra que representa aproximadament el 27% de la població. Este sector constituïx un col·lectiu actiu i amb un pes significatiu en la vida social i econòmica del municipi, fet que reforça la importància d’este tipus d’acords per a millorar el seu benestar i qualitat de vida.