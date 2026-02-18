Les Falles de Silla enceten camí amb el tradicional dinar de germanor

Les barraques del Port de Silla van acollir este cap de setmana el tradicional dinar de germanor de les Falleres Majors, Falleres Majors Infantils, presidents infantils i presidents de les set comissions falleres del municipi, junt amb la Junta Local Fallera de Silla.
L’acte va reunir els màxims representants de les Falles 2026 en una jornada marcada per la convivència, la il·lusió i el retrobament faller.
Van assistir les Falleres Majors de Silla 2026: la Fallera Major, Carla Gomar Luz, i la Fallera Major Infantil, Maria Bataller Calvo, que ja viuen amb intensitat els seus mesos més especials.
El dinar de germanor suposa un dels primers grans actes conjunts del calendari faller i simbolitza l’inici del camí cap a les Falles 2026.
Una jornada plena de bon ambient que confirma que a Silla la flama fallera ja està més viva que mai.