Les falles del Perelló destaquen en els Premis Pasqual Carrasquer als ninots indultats

Les comissions falleres del Perelló han sigut reconegudes en els Premis “Pasqual Carrasquer” als ninots indultats de les Falles 2026 de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes.
En la categoria de ninot indultat, la Falla Poble Vell ha obtingut el primer premi, mentre que la Falla El Perelló Tro i Flama ha aconseguit el quart guardó.
Pel que fa al ninot indultat infantil, la Falla Poble Vell ha tornat a alçar-se amb el primer premi i la Falla El Perelló Tro i Flama ha rebut el tercer.
Des de l’Ajuntament han felicitat les comissions pel treball, esforç i dedicació demostrats en l’art faller.
Les celebracions falleres continuaran el diumenge 22 amb l’acte de la Crida, que marcarà l’inici oficial de les Falles 2026 al municipi.
Uns guardons que reconeixen la qualitat artística i la implicació de les falles del Perelló en les celebracions de 2026.