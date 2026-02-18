Sueca commemora el 8M amb activitats educatives i culturals centrades en la dona

El programa està especialment dirigit a l’alumnat dels centres escolars i formatius
La temàtica d’enguany reivindica la visibilitat de les dones històricament invisibilitzades
L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Igualtat, ha organitzat una completa programació amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, amb el lema ‘Dones invisibles, impactes infinits’. L’objectiu és donar visibilitat a les dones del municipi que han fet història i servir com a referents per a les noves generacions, tal com ha explicat la regidora d’Acció Social, Sari Sáez.
Les activitats inclouen espectacles, lectures de manifestos, documentals i campanyes de sensibilització, amb la participació de ciutadania de totes les edats i col·lectius del municipi. La regidora ha destacat la importància de denunciar la violència de gènere i les actituds masclistes, reafirmant el compromís de l’Ajuntament amb la igualtat: “No ens faran callar i no ens ficaran cap corda al coll”.
Entre les propostes destacades:
- 22 de febrer: Espectacle de marionetes Val y la máquina de historias al Casal Jove, per a xiquets i xiquetes de 3 a 10 anys, creat i interpretat per dones per visibilitzar referents femenins.
- 10 i 12 de març: Mateix espectacle per a alumnat dels CEIP Mareny de Barraquetes i CEIP El Perelló.
- 27 de febrer: Encesa de la façana de l’Ajuntament en color violeta i col·locació de la pancarta commemorativa.
- 2 de març: Espectacle Hypatia y el Hidrógeno al Centre Municipal Bernat i Baldoví, destinat a alumnat de 5é i 6é de primària, sobre la figura d’Hypatia i el paper de la dona en la ciència.
- 8 de març: Lectura del manifest amb micròfon obert a tota la ciutadania a la plaça de l’Ajuntament a les 12 hores.
- 11 de març: Projecció del documental Hijas de Cynisca per a batxillerat, cicles formatius i públic general, sobre la discriminació en l’esport femení.
- Primera quinzena de març: Campanya Passeig de les Dones, amb cartells i biografies de 7 dones suecanes, destacant el seu empoderament i contribució a la societat.
- 16 d’abril: Projecció del documental Mujeres pioneras en el cine a la sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví.
Amb esta programació, Sueca busca educar, sensibilitzar i posar en valor el paper de les dones en tots els àmbits, fomentant la participació activa de la comunitat educativa i del públic general.