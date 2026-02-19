Barrachina anuncia 59,4 milions d’euros per reforçar la investigació i la lluita contra plagues

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciat una inversió de 59,4 milions d’euros per reforçar la investigació i la lluita contra plagues a la Comunitat Valenciana.
Barrachina ha fet estes declaracions durant una visita a l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), situat a Moncada, on també ha supervisat les obres de millora de l’eficiència energètica del centre.
Del total anunciat, 20,4 milions es destinen al pressupost de l’IVIA i 39 milions més al reforç de la sanitat vegetal i animal, amb actuacions de prevenció, control i erradicació de plagues i malalties en tot el territori.
El conseller ha defensat que la investigació és la primera barrera per protegir les collites i les rendes agràries, i ha reclamat autoritzacions àgils de productes fitosanitaris per poder actuar amb eficàcia davant noves amenaces.
Durant la visita també s’han detallat les obres d’eficiència energètica del centre, amb una inversió superior als 2,5 milions d’euros i la instal·lació de 442 plaques solars que permetran un estalvi energètic aproximat del 35% i millorar la qualificació de l’edifici de classe D a classe A.
Barrachina ha posat en valor el paper de l’IVIA davant reptes emergents com el virus CYVCV en cítrics o el fong Pyricularia oryzae en l’arròs, i ha insistit en la necessitat de comptar amb un institut fort i connectat amb el sector.
La Generalitat reforça així la seua aposta per la investigació agrària i la prevenció com a eixos clau per garantir la competitivitat del camp valencià.