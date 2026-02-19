El Museu Viu de la Taronja de Carcaixent: més de 40 varietats de cítrics a l’aire lliure

A Carcaixent, ciutat coneguda com el Bressol de la Taronja, trobem el Museu Viu de la Taronja
Un espai ubicat a l’interior de l’Hort de Soriano que compta amb 46 varietats de cítrics.
Taronges, mandarines, llimes i pomelos són els protagonistes d’este museu natural, visitat pels escolars del municipi per conéixer la història dels cítrics a través de la seua diversitat.
Un paratge que, a més, pot visitar-se de manera virtual a través de Riberana, el repositori digital de la Mancomunitat de la Ribera Alta, que està actualitzant el recorregut virtual de l’Hort de Soriano amb imatges d’alguns exemplars del Museu de la Taronja.