La Generalitat autoritza el 16 de març com a dia no lectiu a Torrent per l’inici de les Falles

La Generalitat Valenciana ha autoritzat de manera excepcional que el dilluns 16 de març siga dia no lectiu a Torrent amb motiu de l’inici oficial de les Falles.
La resolució de la Conselleria d’Educació inclou Torrent junt amb altres municipis fallers, després d’analitzar la documentació presentada per l’Ajuntament i el Consell Escolar Municipal, que acreditava l’excepcionalitat de la jornada.
La sol·licitud, iniciada al juny de 2025 i completada amb informes tècnics al febrer d’enguany, incorporava documentació de la Policia Local, Mobilitat i la Junta Local Fallera, així com el plànol d’ocupació de via pública i l’afectació a la mobilitat i a l’activitat educativa.
El 16 de març coincideixen actes com les despertades, la plantà infantil, la mascletà i el trasllat de la Mare de Déu, amb una elevada participació de menors i una ocupació massiva del nucli urbà.
La mesura afecta més de 20.000 alumnes de 27 centres educatius, a més d’escoles infantils, centres d’educació especial, conservatori, escola d’adults i Escola Oficial d’Idiomes.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha agraït el treball coordinat de totes les àrees municipals i ha destacat que la resolució permet compatibilitzar seguretat, organització i tradició en una setmana clau per a la ciutat.
Amb esta autorització puntual, Torrent podrà organitzar l’inici de les Falles amb majors garanties per a la comunitat educativa i per al conjunt del municipi.