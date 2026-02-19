L’Ajuntament de Sueca posa al servei de la ciutadania un nou canal d’informació a través de Whatsapp

Complementa el canal de Telegram, un dels més seguits a Espanya amb vora 5.300 subscriptors
Millora l’accés a informació municipal, alertes, activitats i serveis en temps real
Després de l’extraordinari acolliment del canal de Telegram, posat en marxa al novembre de 2019, l’Ajuntament de Sueca ha decidit crear un nou canal de difusió a través de Whatsapp, que complementarà tot tipus d’informació d’interés, incloent avisos i notícies, alertes meteorològiques i emergències, esdeveniments, activitats, agenda cultural, programació juvenil, serveis, tràmits i novetats del municipi.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i la regidora de Comunicació, Pilar Moncho, han destacat que l’èxit del canal de Telegram els ha portat a considerar la creació d’aquest nou servei paral·lel. Segons l’alcalde: “Whatsapp ha millorat en els últims anys la prestació dels seus canals de difusió, i és per això que ara hem decidit posar en marxa este nou canal que permetrà arribar a una major quantitat de suecans i suecanes, implicats en el dia a dia del seu municipi i que desitgen estar informats en tot moment. Este servei permetrà canalitzar i cohesionar el flux informatiu i que arribe a tot arreu en temps real”.
L’alcalde també ha posat en valor que el canal de Telegram ha aconseguit vora 5.300 subscriptors, situant-se entre els més seguits dels municipis espanyols, per davant de grans capitals de província, i ha confirmat que mantindrà el seu funcionament com fins ara.
La regidora de Comunicació, Pilar Moncho, ha assenyalat que encara hi ha marge de millora, i per això s’ha decidit ampliar l’oferta amb el nou canal de Whatsapp, assegurant que cada vegada més persones tindran al seu mòbil tota la informació oficial.
Amb els canals de Telegram i Whatsapp, l’Ajuntament de Sueca reitera, els 365 dies de l’any, la seva aposta per oferir una informació transparent, ràpida, eficaç i sense cost per a les arques municipals.