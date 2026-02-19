Les jornades d’educació viària arriben als centres educatius de Carlet

L’alumnat d’infantil i primària del CEIP Juan Vicente Mora de Carlet ha participat durant les últimes setmanes en les jornades d’educació viària organitzades al centre.
Actualment, l’activitat es desenvolupa amb l’estudiantat de primària del CEIP Sant Bernat i continuarà amb l’alumnat d’infantil en les pròximes setmanes.
Durant les sessions, la Policia Local de Carlet ha abordat aspectes fonamentals per a una mobilitat segura, com el respecte a la senyalització, les normes bàsiques de circulació i la convivència entre vianants, bicicletes, patinets elèctrics i vehicles.
Posteriorment, l’estudiantat ha posat en pràctica els coneixements adquirits en un parc senyalitzat, simulant situacions reals de circulació.
Esta iniciativa forma part del programa anual d’Educació Viària impulsat per l’Ajuntament i desenvolupat per la Policia Local, i en els pròxims mesos s’estendrà a la resta de centres educatius del municipi.
Un projecte educatiu que reforça la seguretat viària des de les primeres etapes i fomenta hàbits responsables entre els més joves.