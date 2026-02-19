València reforça la seua presència en la 40a edició dels Premis Goya

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha rebut a l’Ajuntament diversos professionals valencians nominats a la 40a edició dels Premios Goya, que se celebraran el pròxim 28 de febrer a Barcelona.
L’audiovisual valencià acumula enguany 39 nominacions, entre professionals, produccions i empreses del sector, consolidant la projecció del talent valencià en el panorama cinematogràfic estatal.
Entre els nominats que han assistit a la recepció es troben responsables de produccions com La Cena, amb huit nominacions; Parecido a un asesinato, amb la cançó “Caminar en el tiempo” candidata a Millor Cançó Original; així com diferents produccions d’animació com El Tresor de Barrucada, Olivia i el terratrémol invisible i el curt Carmela.
Durant l’acte, celebrat al consistori, l’alcaldessa ha felicitat els candidats i ha destacat el moment cultural que viu la ciutat, així com el compromís municipal amb el suport al talent creatiu.
La recepció institucional s’ha convertit en una cita tradicional abans de la gala, amb la fotografia al balcó de l’Ajuntament com a símbol del suport de la ciutat als seus professionals nominats.
València mira als Goya amb una presència reforçada i amb el sector audiovisual en un dels seus millors moments.