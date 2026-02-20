Almussafes ja té data per a la RunCancer 2026 amb el lema ‘Jo soc la cura’

Almussafes ja coneix la data de la nova edició de la RunCancer 2026. La Junta Local d’Almussafes de l’Associació Contra el Càncer i la regidora de Sanitat, Belén Marí, han assistit a l’acte oficial de presentació del nou circuit solidari.
Durant la trobada s’ha fet balanç d’un 2025 històric, amb més de 117.000 participants en tot el circuit i quasi quatre milions d’euros recaptats al llarg d’onze anys de lluita compartida.
Almussafes tornarà a sumar-se a esta iniciativa solidària amb la Marxa de 2026, que enguany porta per lema ‘Jo soc la cura’, reafirmant el compromís del municipi amb la investigació oncològica.
En l’edició anterior, la localitat va reunir 700 participants i va aconseguir una recaptació superior als 8.000 euros.
La cita serà diumenge 17 de maig de 2026, una jornada en què s’espera tenyir els carrers d’Almussafes de verd i solidaritat.
Almussafes reafirma així el seu compromís amb la lluita contra el càncer, demostrant que, junts, som imparables.