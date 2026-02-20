AVA-ASAJA reclama normes específiques per al caqui i una interprofessional pròpia

El sector denuncia destríos superiors al 40% per defectes estètics
La campanya 2025-2026 es tanca amb preus estables però marcada per plagues i pedregades
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha reclamat al Govern d’Espanya, a través del Ministerio de Agricultura de España, l’aprovació de normes de comercialització específiques per al caqui, similars a les que ja tenen els cítrics o les pomes. L’objectiu és reduir el malbaratament alimentari, que en molts camps supera el 40% de la producció, a causa de defectes estètics en la pell que no afecten la qualitat organolèptica del fruit.
Esta va ser una de les principals reivindicacions exposades durant la sectorial del caqui celebrada a la Finca Sinyent, amb la participació d’un centenar de productors. Actualment, el caqui no disposa d’una normativa pròpia ni a Espanya ni a la Unió Europea, i ha de complir les normes genèriques de fruites i hortalisses, que segons el sector no s’adapten a les particularitats del cultiu.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha criticat que, mentre no s’establisquen normes específiques i s’eleven a la UE, “els operadors comercials continuaran decidint quins caquis es recol·lecten i quins es tiren al sòl, deixant camps sencers plens de fruita perfectament apta per al consum”. Aguado ha qualificat esta situació de “ruïna per al productor i un malbaratament alimentari inacceptable”.
A més, tenint en compte que la Comunitat Valenciana concentra el 90% de la producció i comercialització del caqui espanyol i europeu, l’organització aposta per la creació d’una interprofessional del sector que defense normes pròpies i promoga el consum de fruits amb imperfeccions externes. “La pell del caqui no es menja i unes simples taques o ratlles són signe de naturalitat i frescor”, ha remarcat el president.
Una campanya “agridolça” marcada per temporals i plagues
Després de la desastrosa campanya de 2024, afectada per una DANA en plena recol·lecció, el sector ha fet balanç d’una campanya 2025-2026 qualificada d’“agridolça”. Encara que la rendibilitat ha millorat en general, molts productors han patit pedregades, excés d’humitat i atacs de plagues.
Els preus en origen s’han estabilitzat entre 0,40 i 0,65 euros per quilo, xifres que el sector considera mínimes per a compensar els elevats costos de producció. Les previsions inicials apuntaven a una collita de 300.000 tones, però les pedregades van reduir l’aforament en un 20%.
Pel que fa a les plagues, el cotonet ha tornat a ser la principal amenaça, junt amb les mosques blanques, la taca foliar i el trips de Sud-àfrica. AVA-ASAJA reclama l’autorització de més matèries fitosanitàries i solucions biològiques eficaces, com la cria i solta massiva del parasitoide Anagyrus fusciventris, considerat el més efectiu contra el Pseudococcus longispinus, però pendent d’autorització per part del Ministeri per a la Transició Ecològica.
El sector insisteix que, sense una normativa adaptada i més ferramentes de control, el futur del caqui valencià continuarà condicionat per pèrdues econòmiques i elevats nivells de malbaratament alimentari.