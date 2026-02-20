El Consell aprova un decret de concessió directa de 25 milions d’euros per a les víctimes de la DANA

El Consell ha aprovat un decret de concessió directa de 25 milions d’euros per a famílies de víctimes mortals de la DANA i persones afectades amb danys personals.
El termini per a sol·licitar les ajudes serà de tres mesos des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Vicente Martínez Mus, conseller de Recuperació, ha informat també de l’estat de les obres d’emergència i reconstrucció, amb una inversió mobilitzada d’uns 750 milions d’euros en infraestructures autonòmiques i locals, i que ja s’han executat més del 80% de les actuacions en municipis afectats.
El Consell ha aprovat igualment una declaració institucional de suport a les galeries d’art valencianes i a la reducció de l’IVA cultural en la venda d’obres d’art per millorar la competitivitat del sector.
En l’àmbit agrari, s’han adoptat mesures per limitar la pinyolà en cítrics, prohibint la instal·lació de ruscos a menys de quatre quilòmetres de plantacions durant la floració, amb excepcions regulades, i els apicultors hauran de retirar els ruscos en un termini de set dies.
Entre altres mesures, el Consell ha:
Impulsat noves mesures de simplificació administrativa.
Nomenat Eva Palomares Ferrer com a secretària autonòmica d’Administració Pública.
Aprovat un acord marc de 12,3 milions d’euros per al subministrament de medicaments antivirals genèrics.
Creat una comissió delegada per al seguiment dels eclipsis solars de 2026 i 2028.
