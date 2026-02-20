El SERVAL visita els guanyadors del concurs de dibuix pel Dia de la Llengua Materna

El Servei Alzireny de Promoció del Valencià ha fet una visita als guanyadors del concurs de dibuix convocat amb motiu del Dia de la Llengua Materna.
El cartell que s’ha presentat als centres recull els dibuixos guanyadors d’enguany i fa partícip a la comunitat educativa en la tasca de transmetre l’estima i l’orgull de parlar valencià.
Esta campanya educativa s’emmarca en la campanya “El valencià és clau”, mitjançant la qual l’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Cultura, pretén enaltir la llengua pròpia de la Clau del Regne i de tot el poble valencià.
Centenars de xiquets i xiquetes han presentat els seus dibuixos, demostrant que a les escoles alzirenyes el valencià està més viu que mai.