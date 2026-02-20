Inaugurada l’exposició “6 Mirades cap a la Vida” a la Casa de la Cultura d’Alzira

Sis creadores, sis perspectives sobre la vida
Oportunitat de gaudir de l’art local fins al 16 de març
El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha inaugurat a la Casa de la Cultura d’Alzira l’exposició col·lectiva “6 Mirades cap a la Vida”, una iniciativa de Sales Prats que reuneix el treball de sis creadores amb llenguatges i sensibilitats diverses.
L’exposició ofereix una reflexió sobre la vida des de perspectives personals i contemporànies, convidant la ciutadania a connectar amb l’art com a espai de diàleg, emoció i pensament crític.
Podrà visitar-se a la Sala Municipal d’Exposicions fins al 16 de març.
L’Ajuntament d’Alzira continua apostant per una programació cultural plural i de qualitat, oferint noves oportunitats per gaudir de l’art i potenciar la creativitat local.
Visiteu l’exposició i descobriu les diferents mirades cap a la vida.