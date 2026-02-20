Les comarques de l’àrea metropolitana concentren el 35% dels viatges de Metrovalencia en 2025

Les estacions de l’Horta Nord, l’Horta Sud, el Camp de Túria i la Ribera Alta van concentrar el 35,2% dels desplaçaments de Metrovalencia durant 2025.
En total, els 35 municipis de l’àrea metropolitana als quals presta servei Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana van registrar més de 32,2 milions de viatges, mentre que les estacions situades a la ciutat de València van sumar 59,3 milions d’usuaris. En conjunt, la xarxa va assolir 91,6 milions de passatgers.
Per comarques, l’Horta Sud encapçala els moviments amb més de 15,2 milions de viatges, seguida per l’Horta Nord amb 14,6 milions. El Camp de Túria va registrar prop d’1,8 milions de desplaçaments i la Ribera Alta més de 260.000.
Entre els municipis amb més usuaris destaquen Manises, Burjassot i Mislata, mentre que, pel que fa a estacions, Mislata, Aeroport i Roses se situen entre les que concentren un major volum de viatgers fora de la capital.
Cal recordar que part del tram sud de la xarxa va funcionar amb autobús substitutori fins a finals de juny de 2025 a causa dels treballs de reconstrucció després de la riuada d’octubre de 2024.
Les dades confirmen el pes creixent de l’àrea metropolitana en la mobilitat ferroviària i el paper clau de Metrovalencia en la connexió diària entre la capital i les comarques pròximes.