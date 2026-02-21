La Barraca d’Aigües Vives celebra la Festa de l’Arbre amb una plantació popular

Una jornada per a reivindicar el paper clau dels arbres en la lluita contra l’emergència climàtica
480 plantes i la col·laboració d’entitats ambientals en una activitat oberta a la ciutadania
Passar temps prop dels arbres millora la salut física i mental de les persones i contribueix a reforçar la biodiversitat, ja que proporcionen hàbitat, aliment i protecció a nombroses espècies animals i vegetals. A més, els arbres juguen un paper fonamental en la conservació del medi ambient, actuant com a reguladors del clima, del cicle de l’aigua i del carboni, moduladors del paisatge i protectors contra l’erosió.
Per això, l’Ajuntament de La Barraca d’Aigües Vives celebrarà enguany la Festa de l’Arbre amb una plantació popular el dissabte 28 de febrer a les 10.30 hores a la parcel·la municipal del Carrascal. Les persones participants eixiran a les 10.00 hores des de l’Estació, per a desplaçar-se a peu per la via verda (1,5 quilòmetres) fins al lloc de la plantació.
En un context marcat per la emergència climàtica i l’augment de fenòmens meteorològics extrems, el consistori destaca la importància de plantar més arbres i convertir esta acció en una celebració col·lectiva, fomentant la consciència ambiental entre la població.
Enguany, la jornada inclourà també una activitat d’educació ambiental i comptarà amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, que ha aportat 480 plantes per a l’esdeveniment. Entre les espècies que es plantaran hi haurà arbustives com el llentiscle, així com arbres de major port com el roure valencià, la carrasca i el pi blanc.
A més, participaran diverses entitats vinculades al voluntariat ambiental i a la conscienciació ecològica, com Interpreta Natura, AMA Vall d’Aigües Vives, Patitas Olvidadas, i Ribera en Bici-Ecologistes en Acció.
En finalitzar l’activitat, les persones assistents podran gaudir de begudes i un refrigeri, en una jornada que combina natura, participació ciutadana i compromís amb el futur del planeta.