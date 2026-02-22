El valencià és clau, a Alzira

La ciutat celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna en el marc de l’Any Jaume I
Concursos escolars i una campanya ciutadana per a reforçar l’ús del valencià
L’Ajuntament d’Alzira ha impulsat un any més la campanya del Dia Internacional de la Llengua Materna, que se celebra el 21 de febrer, i que enguany s’emmarca dins de l’Any Jaume I, quan es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
La iniciativa, coordinada per les regidories de Cultura i Educació, posa en valor el llegat més important del monarca: la llengua valenciana, element clau d’identitat, cohesió social i patrimoni cultural.
La campanya es desenvolupa des de dos àmbits. En l’àmbit educatiu, s’ha organitzat un concurs de dibuix amb la participació dels centres La Puríssima, Ausiàs March, García Lorca, Vall de la Casella i Alborgí. L’alumnat ha elaborat dibuixos amb modismes relacionats amb la llengua, i les obres guanyadores han sigut seleccionades per a il·lustrar el cartell oficial de 2026.
L’alcalde, Alfons Domínguez, junt amb la regidora d’Educació, Virtuts Piera, i el regidor de Cultura, Israel Pérez, han visitat els centres per a lliurar els premis, consistents en material escolar per a les aules i lots creatius per a l’alumnat premiat. A més, s’ha distribuït el cartell commemoratiu i adhesius per a sensibilitzar sobre la necessitat de promoure, defendre i parlar el valencià.
D’altra banda, a través del Servei Alzireny de Promoció del Valencià, s’ha llançat la campanya ciutadana “El valencià és clau”, que omplirà la ciutat de missatges de sensibilització utilitzant la simbòlica Clau del Regne, emblema històric de la vila.
Amb esta acció, l’Ajuntament reafirma la seua aposta decidida per la promoció i normalització del valencià com a llengua pròpia i senya d’identitat del poble valencià.