Albal viu una vesprada inoblidable amb la Crida de Falles 2026

Albal va viure una vesprada plena d’emoció amb la Crida de Falles 2026, un dels actes més esperats que marca l’inici oficial de la festa fallera al municipi.
La cita va reunir, com cada any, fallers, falleres, veïns i veïnes en un ambient de festa i tradició, disposats a donar la benvinguda a unes Falles que prometen moments inoblidables.
Per segon any consecutiu, les Falleres Majors d’Albal, Andrea Ortiz i Lara Monterde, acompanyades del president de la Junta Local Fallera d’Albal, José Miguel Salas, del vicepresident segon Juan Ruiz Cozar, de l’alcalde José Miguel Ferris i de la vicealcaldessa i regidora de Festes María José Hernández, han pres el protagonisme des del balcó de l’Ajuntament per a anunciar a tots els albalencs i albalenques el tan esperat inici de les Falles 2026.
Les set comissions falleres del municipi, representades pels seus presidents, presidentes i Falleres Majors, van estar presents en este moment, simbolitzant la unitat i la força de la tradició fallera a Albal. L’emoció dels assistents es reflectia en cada mirada, cada aplaudiment i cada crit de “Visca les Falles!”, creant un ambient vibrant i ple de passió per la festa.
Després de la Crida, l’acte va continuar amb l’entrega de flors a la Verge a l’Església Mare de Déu dels Àngels, un gest de devoció que recorda la profunda vinculació entre la festa i les tradicions religioses del municipi. Esta ofrena floral és un dels moments més solemnes i significatius per a les comissions falleres i els veïns, que participen amb entusiasme i respecte.
L’Ajuntament d’Albal ha volgut agrair a tots els veïns i veïnes la seua participació en este dia tan especial, que dona el tret de sortida a una setmana plena d’actes festius, cultura i tradició. Albalencs i albalenques, que comencen les Falles!