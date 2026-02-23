Alberic encén la flama de les Falles 2026 amb la tradicional Crida.
El passat diumenge 22 de febrer, la localitat va celebrar este esperat esdeveniment del calendari fester amb la participació de les sis comissions falleres.
La cercavila va començar a l’encreuament entre els carrers Joaquin Costa i Ramon i Cajal per seguir fins a la plaça de la Constitució, on es va projectar un espectacle visual sobre la façana.
Després de l’espectacle, els parlaments dels representants de les falles d’Alberic donaren l’inici a les Falles del 2026.
Raúl Rabadán, president de la Junta Local Fallera d’Alberic
Les Falles 2026 d’Alberic arriben a més marcades per l’elecció de Marta Mercader, de la Falla Alveric-Héroe Romeu, com a Fallera Major Infantil de València. Un fet molt emocionant per a la població, que es prepara ja per a viure uns dies carregats de tradició, pólvora i festa.