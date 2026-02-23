Alzira presenta la programació del 8 de març

Alzira ha presentat la programació del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
Baix el lema “Diferents edats, la mateixa lluita”, la ciutat posa l’accent en la unió de diferents generacions de dones amb una mateixa causa: aconseguir la igualtat.
Fins al 27 de febrer, es podrà visitar l’exposició “Entrenar la mirada feminista” als IES José María Parra i IES Rei en Jaume, en col·laboració amb l’Ajuntament de València. El 2 de març, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de color lila per encetar tot un mes d’activitats, que arrancaran el 5 de març a la Casa de la Cultura amb l’espectacle teatral “La dona més important de la història”, a càrrec de Tramant teatre i amb entrada lliure (espectacle gratuït).
El 6 de març tindrà lloc la lectura del manifest institucional, amb la participació especial del Col·lectiu 8-M d’Alzira, que també organitza la tradicional manifestació del 8 de març.
També es realitzarà una excursió a València sota el nom ‘Camins en femení’, que recorrerà el centre històric per rescatar de l’oblit figures femenines pioneres des de l’època romana fins als nostres dies. És una activitat gratuïta, amb eixida a les 9 del matí des de la Plaça del Regne i que necessita inscripció prèvia al 96 245 59 26.
La programació es completa amb activitats als centres escolars durant el mes de març, on s’impartiran contacontes d’igualtat per a 1r i 2n de primària a càrrec de Rebombori Cultural i tallers de masculinitats saludables per a 3r d’ESO a càrrec de l’agent d’igualtat Agustín Zaragozá.
En definitiva, Alzira reforça el seu compromís amb la igualtat i la visibilització de les dones, apostant per activitats que impliquen tota la ciutadania i diferents generacions en la lluita per un futur més just.