Barrachina defensa una PAC amb finançament europeu suficient i estabilitat comercial

Reclama una Política Agrària Comuna post 2027 realment comuna i amb més recursos
El conseller exigeix suport al regadiu mediterrani i al relleu generacional
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha defensat en el Consell de Ministres d’Agricultura i Pesca de la Unió Europea una Política Agrària Comuna (PAC) post 2027 amb finançament europeu suficient i un marc estable de regles que garantisca la protecció de les rendes d’agricultors i ramaders.
Barrachina ha subratllat que la futura PAC ha de ser “veritablement comuna”, amb un pressupost europeu que es mantinga o augmente i amb normes iguals per a tots els Estats membres, evitant que depenga de la capacitat d’aportació de cada país. Segons ha remarcat, l’estabilitat en aranzels, normes i tractats és clau perquè el sector agroalimentari puga planificar amb seguretat.
El conseller ha recordat que el sector agroalimentari valencià supera els 10.000 milions d’euros en exportacions, defensant que el comerç exterior és compatible amb la protecció del productor sempre que existisca estabilitat i mecanismes efectius de salvaguarda.
Entre les seues reivindicacions, ha destacat la necessitat que la PAC incloga de manera expressa el finançament del regadiu mediterrani, atenent la realitat productiva de territoris com la Comunitat Valenciana, Múrcia o les zones dependents del transvasament Tajo-Segura. També ha reclamat que les ajudes s’adapten a l’estructura agrària valenciana, amb predomini de xicotetes explotacions i un sector envellit.
Barrachina ha incidit en la importància del relleu generacional, assenyalant que més de 600 joves han presentat projectes per a incorporar-se al camp, i ha defensat que els agricultors jubilats que continuen treballant les seues parcel·les no siguen exclosos de les ajudes.
Respecte als acords comercials, ha valorat positivament que les noves clàusules incloguen mecanismes de protecció per a productes sensibles com els cítrics o l’arròs, però ha advertit que el repte és la seua aplicació efectiva. En este sentit, ha apostat per clàusules de salvaguarda automàtiques, que s’activen quan es superen determinats llindars de preu o quantitat, garantint una resposta ràpida davant possibles danys de mercat.